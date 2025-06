Leeuwse schepen Jeroen Tiebout nieuwe voorzitter partijraad N-VA

"Ik ben blij en dankbaar verkozen te zijn als voorzitter van de partijraad. Met dat vertrouwen op zak, wil ik me voluit inzetten om bruggen te bouwen tussen onze lokale vrijwilligers en de verschillende geledingen in onze partij.” aldus Tiebout. De partijraad is, na het algemeen ledencongres, het hoogste orgaan van de partij en bepaalt meteen ook de krachtlijnen van de werking van de N-VA. De partijraad is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de arrondissementele besturen en de verkozen (nationale) mandatarissen van de partij

Tiebout zette in 2014 de stap naar de politiek en ging hij aan de slag voor de N-VA. Hij was werkzaam op het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts als woordvoerder en vervolgens als kabinetschef. Eind 2022 werd hij, als opvolger, Vlaams Parlementslid. Bij de verkiezingen van juni vorig jaar kwam hij op de 3de plaats op voor het federale parlement, maar geraakte hij niet verkozen nadat huidig burgemeester van Halle Eva Demesmaeker vanop de 7de plaats meer stemmen behaalde dan hem. Sinds februari 2025 is Tiebout directeur Protocol en Organisatie op het kabinet van premier Bart De Wever.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 werd Tiebout schepen van Omgeving, Gebouwen, Milieu en Afvalbeleid en ICT in Sint-Pieters-Leeuw.