Wat moet je doen bij waterschade?

In afwachting van het bezoek van de expert of van de verzekeringsmakelaar raadt Assuralia aan om zoveel mogelijk foto’s te maken van de opgelopen schade. “De brandverzekering dekt schade na natuurrampen, en dus ook na overstromingen. Maak zowel foto’s van schade aan gebouwen als van de inboedel zelf. Dat is erg nuttig als bewijs en het kan de regeling van de schade bespoedigen”, staat te lezen op de gespecialiseerde website van Assuralia.

Soms bieden verzekeraars ook dringende bijstand in bepaalde noodsituaties. Het is belangrijk om dat dus zeker eens na te vragen. “Het helpt de verzekeraar of expert ook als je een lijstje maakt met de vermelding van alle schade. Voeg bij de lijst zoveel mogelijk bewijsstukken, bijvoorbeeld een aankoopfactuur, van de beschadigde goederen”, vermeldt Assuralia. Verder raadt Assuralia aan om gas en elektriciteit niet terug aan te schakelen in ruimtes die zijn aangetast door vochtigheid en elektrische apparaten en waardevolle voorwerpen naar droge ruimtes brengen.