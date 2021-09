Waterbus weer in trek na aarzelende seizoensstart

De Waterbus vaart sinds 1 mei uit. De start was dit seizoen aarzelend. Maar voor mensen die het klassieke openbare vervoer liever nog even mijden, bleek de Waterbus een goed alternatief om in openlucht tussen Vilvoorde en Brussel te pendelen. “Toen de zomer gestart is en er meer en meer mensen gevaccineerd werden, zien we dat er terug groepjes mensen en verenigingen aan boord komen, omdat ze gewoon zin hebben om een uitstap te doen”, vertelt Linda Presburg van Kanaaltochten Brabant.

De boot is ook in trek bij shoppers en dagjestoeristen, die het drukke verkeer naar de hoofdstad willen omzeilen. Daarnaast verwelkomt de Waterbus meer en meer fietsers. Door de coronamaatregelen vaart de Waterbus nog niet op volledige capaciteit. Exacte cijfers over het aantal passagiers zijn nog niet bekend. Volgend jaar hoopt de Waterbus opnieuw op volle capaciteit te varen. Maar ook dit jaar pendelt de boot nog even tussen de Steenkaai in Vilvoorde en Sainctelette in Brussel. Tot eind oktober vaart de Waterbus vier keer per weekdag over en weer.