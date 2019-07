Weekendtip: de 35ste editie van de Urbanustochten, in Tollembeek natuurlijk

Elke week krijg je in Cocktail een uit-tip voor het weekend. Vandaag gaan we op prospectie naar Tollembeek. Daar vindt zondag de 35 ste editie van de Urbanustochten plaats.

Elk jaar is er voor elk wat wils op de Urbanustochten, want er zijn meerdere parcours tussen de 4 en de 32 kilometer. Naar goede gewoonte vertrekken de wandelingen aan zaal Willem Tell in Tollembeek, de thuishaven van komiek Urbanus. “Dat is historisch gegroeid,” legt parcoursverantwoordelijke Benny Luchtens uit. “En uiteraard heeft Urbanus vroeger zijn toestemming gegeven om zijn naam te gebruiken voor de wandelingen. Jammer dat we hem zelf nog niet veel mochten begroeten tijdens de tochten.”

De Urbanustochten zijn wandelingen die zoveel mogelijk over veldwegen en door de natuur gaan. Ze beginnen zondag als om 7 uur ’s morgens. Inschrijven kan ter plaatste en kost anderhalve euro.