Wekelijkse coronacijfers: tijdelijke lichte stijging

De voorbije week is het aantal bevestigde coronagevallen licht gestegen in onze regio. Gemiddeld werden dagelijks 94 besmettingen vastgesteld in Halle-Vilvoorde, dat zijn er zes meer per dag dan de week daarvoor. Het aantal ziekenhuisopnames blijft in dalende lijn. Volgens Sciensano ligt het aantal besmettingen nog te hoog, maar is er ook sprake van een stabilisering.