Wemmelaars applaudisseren voor elkaar

Het kaartje is een ontwerp van de Wemmelse tekenaar Tom Schamp en knipoogt naar het oude wapenschild van Wemmel. Warm Wemmel roept alle Wemmelaars op om het kaartje zichtbaar op te hangen vuur hun raam. “Het is de bedoeling dat onze inwoners daarmee hun voor hun buren en hun solidariteit tonen”, gaat Bellon verder. “We lanceren ook de oproep om op vrijdag 29 mei, wanneer het de Europese Dag van de Buren is, een extra lang applaus te laten weerklinken om 20 uur. Dat kan iedereen vanop zijn of haar drempel, op je balkon of in de voortuin. Verschillende Wemmelaars zullen daarbij ook muziek spelen of hun gevel versieren om het goede nabuurschap te vieren.”