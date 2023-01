Werken A12 in Londerzeel voorzien voor 2025

De werken voor de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de A12 aan het kruispunt met de Kerkhofstraat in Londerzeel zullen in 2025 kunnen beginnen. Dat antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een vraag van Vlaams parlementslid Nadia Sminate (N-VA) uit Londerzeel.

“Het kruispunt Kerkhofstraat met A12 draagt al een lange en helaas ook kwalijke geschiedenis met zich mee”, zegt Vlaams Parlementslid Nadia Sminate (N-VA). “Dagelijks moeten tientallen kinderen de autostrade over om van school naar huis te fietsen. Het is nu goed dat er schot in de zaak komt en er een timing vooropgesteld is om van dit zwarte kruispunt een conflictvrij kruispunt te maken.”

Ingraven

Niet alleen het kruispunt aan de Kerkhofstraat, ook de andere kruispunten op de A12 genieten een kwalijke reputatie. “Het zijn stuk voor stuk erg drukke en vaak onoverzichtelijke kruispunten waar lange files staan of zware verkeersongevallen gebeuren”, gaat Sminate verder. “Om de A12 als echte autosnelweg om te vormen, is in 2018 reeds beslist om deze in Londerzeel heraan te leggen en deels in te graven. Het kruispunt met de Kerkhofstraat wordt vervangen door een op- en afrittencomplex.”

Vergunning

Op 15 oktober 2021 besliste de Vlaamse regering om dit project verder uit te werken als een potentieel project volgens het principe van Publiek Private Samenwerking (PPS). “Het dossier heeft een nieuwe vorm aangenomen en het is nu zaak om zo snel mogelijk alle procedures op elkaar te laten volgen. Nog uit het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag, blijkt dat vanaf het voorjaar 2023 de aanbestedingsprocedure een jaar lang zal lopen. Midden 2024 kunnen potentiële aannemers dan hun definitieve ontwerp indienen, zodat hopelijk in 2025 de werken kunnen beginnen.”