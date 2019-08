Werken aan N6 in Sint-Pieters-Leeuw gestart

De werken van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de herinrichting van de kruispunten van de N6 in Sint-Pieters-Leeuw met de Olmenlaan en de Georges Wittouckstraat starten pas in maart volgend jaar, maar de nutsmaatschappijen gaan vanaf vandaag al aan de slag tot half september”, legt Anton De Coster van AWV uit. “Het verkeer op de Bergensesteenweg zal in die periode in beide richtingen tussen Halle en Brussel over 1 rijstrook kunnen rijden.” De herinrichting van de kruispunten zelf zal ongeveer een jaar duren, van maart volgend jaar tot de lente van 2021.