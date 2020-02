Werken Verbrande Brug zo goed als klaar

De wijk Verbrande Brug in Grimbergen heeft een gedaantewisseling ondergaan. Bijna twee jaar is er gewerkt om de de leefbaarheid in de dorpskern en de omliggende straten te verbeteren. De wegen en rioleringen zijn heraangelegd en het doorgaand verkeer, waarvan heel wat zwaar vrachtverkeer, wordt rond de dorpskom geleid.

"De hele wijk is opgewaardeerd door de werken", zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). " We hebben hier een combinatie gerealiseerd van beperkt autoverkeer, verbinding met de toekomstige fietssnelweg, parkeren en een plein. Vermoedelijk zal de weg begin maart open gaan voor het verkeer."

Om de leefbaarheid nog te verhogen voert Grimbergen een circulatieplan in. "De Vaartstraat blijft twee-richtingsverkeer en de Verbrande Brugsesteenweg blijft een tweerichtingsstraat tot aan de kerk. De Heienbeekstraat en de Westvaartdijk daarentegen worden een eenrichtingsstraat", zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA).

Nieuw voor Grimbergen is ook dat een verzinkbare paal werd geïnstalleerd aan de Westvaartdijk. De paal maakt de doorgang tussen de Vaartstraat en de Verbrande Brug onmogelijk, maar kan in noodsituaties vanop afstand naar beneden gelaten worden. "Het brede fietspad zal op termijn aansluiten op de fietssnelweg tussen de Verbrande Brug en Brussel. Die zal vermoedelijk klaar zijn in 2022", besluit Roosen.