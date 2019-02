Werken voor GEN hervat

Premier Michel en Mobiliteitsminister Bellot plaatsten samen een stukje spoor om de werken op de lijn Brussel-Nijvel symbolisch herop te starten. Vorig jaar maakte de federale overheid 1 miljard euro extra vrij voor het GEN waardoor ook deze lijn afgewerkt kan worden. Al zal het nog even duren voor er overal 4 sporen liggen, want op Vlaams grondgebied moeten de bouwvergunningen nog afgeleverd worden en dat kan nog twee jaar duren. Ten vroegste in 2021 zal er dus in Sint-Genesius-Rode en Linkebeek gewerkt worden. Naast de verdubbeling van de sporen worden de stations ook gemoderniseerd. Ze zullen onder meer rolstoelvriendelijk worden. In 2031 zou het Gewestelijk Expresnet rond Brussel volledig klaar moeten zijn. (Foto: Infrabel)