Werken, wonen en ontspannen op Catala-site

De Catala-fabriek ligt op de grens van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw op een terrein van 18 hectare. Eind 2015 sloot de fabriek. Bedoeling is om via een zogenoemd brownfieldconvenant met de Vlaamse regering de site om te vormen tot een duurzame bedrijvencampus voor kmo’s. Er zal ook plaats zijn voor recreatie en woningen. “Met deze principiële goedkeuring zetten we een nieuwe stap om het terrein van de oude papierfabriek Catala in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos nieuw leven in te blazen”, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. “Er is gekozen voor een combinatie van werken, wonen en recreatie met aandacht voor duurzaamheid en het behoud van enkele typische gebouwen op de site.”