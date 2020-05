Werknemers Infrabel moeten zich aan strikte coronamaatregelen houden

Op 70 piekuurtreinen na rijden alle treinen sinds 4 mei opnieuw normaal. Meer treinen die rijden betekent ook meer personeel op de werkvloer in het verkeerscoördintatie-centrum in Brussel. Van daaruit wordt het treinverkeer in ons land geregeld. Een essentiëel beroep dat je niet makkelijk thuis op je laptop kan doen. Werknemers moeten zich er dan ook aan strikte coronamaatregelen houden.

Het verkeerscoördinatiecentrum is het kloppend hart van de spoorwegen in België. Van hieruit gebeurt het beheer en de supervisie van 3.700 reizigerstreinen, 500 goederentreinen, worden alle computersystemen aangestuurd en wordt de nodige informatie voorziening geleverd aan de collega's van NMBS zodat zij de reizigers goed kunnen informeren. Na enkele rustige weken is het hier sinds vorige week opnieuw druk.

“We nemen verschillende beschermingsmaatregelen voor het personeel dat hier werkt. We hebben overal scheidingswanden geplaatst, zodat iedere werkpost min of meer afgeschermd is”, zegt woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit. “Wanneer de mensen op hun werkpost zitten, moeten zij geen masker dragen. Maar van zodra zij rechtstaan, zich verplaatsen of met elkaar gaan spreken, dan moeten zij verplicht een mondmasker opzetten.”

Infrabel voorziet ook doekjes en handgels en sensibiliseert het personeel over social distancing. “Werknemers die buiten aan de sporen werken en dus fyieke arbeid uitoefenen, bevinden zich vaak dichter bij elkaar. Daarom dat het belangrijk is dat ze ofwel een mondmasker dragen, of een gezichtsbeschermer. Er is ook een schildwacht die toeziet dat de veiligheid ten allen tijde gegarandeerd wordt. Hij kijkt toe dat alle richtlijnen rond COVID-19 gerespecteerd worden”, aldus Petit.