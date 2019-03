Werknemers UPS voeren actie in Eindhoven

Twee weken geleden kondigde UPS het collectief ontslag aan van meer dan 100 werknemers in de vestiging in Diegem. Onbegrijpelijk vinden de vakbonden. Volgens hen kiest UPS winst en geld boven werknemers die vaak al jaren bij UPS werken.

"Wij zijn niet akkoord met de gang van zaken. UPS draait goed, zeer goed. De volumes stijgen jaar na jaar. Deze herstructurering is absoluut niet nodig,” zegt Hans Elsen van de christelijke vakbond. "UPS zet zonder verpinken mensen aan de deur die zichzelf jarenlang uit de naad hebben gewerkt," vult Olivier Van Camp van de socialistische vakbond.

Naast hun ongenoegen uiten vragen de vakbonden vooral ook een duidelijk toekomstplan voor UPS Diegem. De vakbonden vrezen dat het collectief ontslag het begin is van de definitieve ontmanteling van de vestiging aan de Woluwelaan. "UPS is zeer onduidelijk over de toekomst van de site. Hoeveel routes gaan er in eigen beheer blijven? Wat met de andere ondersteunende diensten?” zegt Sophie Crombain van de liberale vakbond.

