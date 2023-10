Wetenschappers Plantentuin Meise zoeken in Australië naar…bananen

Klimaatverandering, opkomende plantenziektes en plagen maken het voeden van de groeiende menselijke bevolking steeds uitdagender. Daarom wordt alsmaar meer gezocht naar wilde verwanten van landbouwgewassen, maar ook van de banaan. “Mogelijk vinden we bij wilde varianten eigenschappen die bescherming bieden tegen droogte, koude, plagen of ziekten”, zegt Steven Janssens van Plantentuin Meise. “Tijdens de expeditie hebben we zoveel mogelijk bladmonsters verzameld zodat we de genetische diversiteit in kaart kunnen brengen. Verder zijn ook zaden verzameld die we voor lange tijd in de plantentuin zullen bewaren.”

De expeditie vond vooral in het noorden van Australië plaats. “Aan de kust bevindt zich daar een smalle strook tropisch regenwoud en net op die plaats groeit de banksii-banaan. Die wordt aanzien als één van de belangrijkste voorouders van de bananen die we dagdagelijks eten Hopelijk leidt het onderzoek allemaal tot het ontdekken van interessante bananen die beschermd zijn tegen droogte en ziekten”, besluit Janssens.