Wie verliest z'n zitje?

Een aantal parlementsleden uit onze regio wisten gisteren geen zitje meer te bemachtigen. In het Vlaams parlement verdwijnen vijf bekende gezichten uit Halle-Vilvoorde, in de Kamer drie en in het Europees parlement één.

In het Vlaams parlement zien we vijf politici uit onze regio niet meer terug: Willy Segers (N-VA) uit Dilbeek, Elke Wouters (N-VA) uit Grimbergen, Lieve Maes (N-VA) uit Zaventem, Michel Doomst (CD&V) uit Gooik en Jo De Ro (Open VLD) uit Vilvoorde.

Uit de Kamer verdwijnen Sonja Becq (CD&V) uit Meise, Luk Van Biesen (Open VLD) uit Zemst en Hans Bonte (sp.a) uit Vilvoorde. Mark Demesmaeker (N-VA) uit Halle zien we niet meer terug in het Europees parlement.

Ook Lieve Wierinck (Open VLD) uit Zaventem zien we niet meer terug in het Europees parlement. Ook in 2014 raakte ze niet verkozen, maar volgde in 2016 Philippe De Backer op, die toen staatssecretaris werd.