Wie wint de Toerisme Awards 2020?

Toerisme Vlaams-Brabant reikt voor de tweede keer de Toerisme Awards uit. Een vakjury zal een winnaar aanduiden in vier categorieën. “Eén categorie omhelst het toeristisch aanbod dat uitmunt innovatie, nieuwe dingen laten zien”, legt gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) uit. “Een tweede categorie draait rond het belang van erfgoed. De derde rond inclusie en de vierde rond streekidentiteit.”

Uit onze regio maken Het Mot in Grimbergen, het Kasteel van Gaasbeek, het Sportimonium in Hofstade, (H)echt Herne en Kana Beer uit Opwijk kans op een van die vier prijzen. De uitreiking kan je zaterdagavond om acht uur live volgen op RINGtv. Tijdens die uitzending beslis je als kijker mee over de publieksaward. Wie zijn stem uitbrengt, krijgt bovendien zelf een prijs. “We vinden het toch belangrijk dat de mensen van Vlaams-Brabant zelf ook kunnen zeggen wie voor hen die echte ambassadeurs van toerisme zijn”, aldus Swinnen.