WIJNreis Piemonte: Dag 2

Het gezelschap trok vandaag richting Treiso. Dat is een dorpje in de Langhe, een heuvelachtige landstreek dat sinds 2014 tot het UNESCO-werelderfgoed behoort. "We hebben ons eerste wijndomein bezocht. Bij de familie Lodali proefden we verschillende wijnen, waaronder de koning van alle wijnen: de Barolo op basis van de Nebbiolodruif", legt Dirk Demesmaeker uit.

Van het ene familiebedrijf in Treiso ging het nadien naar een iets groter familiebedrijf in Alba. Ferrero ken je ongetwijfeld van Kinder Bueno, Ferrero Rocher, Mon Chéri en Nutella. "Het is de derde grootste wereldspeler op het vlak van chocolade. Het bedrijf is diep verankerd in de streek van Piemonte, maar heeft ook 29 fabrieken over de hele wereld waar samen 40.000 mensen werken", zegt Demesmaeker.

Later vandaag trekken zo'n 40 kijkers naar La Regale in Sinio. Het bedrijf produceert hazelnoten, nog zo'n typisch product van de streek. De hazelnoten van Piemonte zijn volgens heel wat kenners de beste van heel de wereld.