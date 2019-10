WIJNreis Piemonte: Dag 5

Na enkele dagen vertoeven op wijndomeinen in Piemonte, trekt de groep terug naar Turijn. "De stad is eigenlijk a-typisch Italiaans. Je vindt er weinig kleine en kronkelende steegjes, maar wel rechte straten en grote pleinen opgebouwd als een soort raster. Ook opvallend is de nabijheid van de Alpen. Vanop heel wat plekken zie je de bergen als een elegante en fascinerende achtergrond", zegt Dirk De Mesmaeker.

De rechtlijnige opbouw van de stad komt door de Romeinse invloed. Turijn is ook een culinair paradijs. Het is de thuisbasis van Eataly, waar onze kijkers vanmiddag rondgeleid worden. "De winkelketen heeft vestigingen over de hele wereld, maar de eerste was in Turijn. In de winkels vind je duurzame, lokale en eerlijke producten als olijfolie, pasta, wijn, groenten en fruit. Eataly is geboren uit de Slow Food-beweging, een organisatie uit Piemone die veel aandacht schenkt aan eerlijk voedsel", aldus De Mesmaeker.

Met een bezoek aan Eataly zit de WIJNreis van RINGtv naar Piemonte er op. Vanavond stapt het gezelschap het vliegtuig op richting Brussel.