Willy Sommers viert 50-jaar carrière met boek en album: "Nog niet uitgezongen"

Sommers zette zijn eerste stappen in de showbizz in 1971 en brak een paar jaar later door met de monsterhit ‘Zeven anjers zeven rozen’. Intussen heeft hij een arsenaal aan hits op zijn naam staan. Aan stoppen denkt Sommers nog niet na zijn muzikale carrière van 50 jaar. “Na vijftig jaar ben ik nog lang niet uitgezongen. Wees daar maar zeker van,” schrijft hij in het boek naar aanleiding van zijn jubileum.

Vorig jaar was Willy Sommers nog te gast in VIVA! Hotspot op RINGtv. Hij bracht toen zijn doorbraakhit ‘Zeven anjers zeven rozen’ in een rozenkwekerij en vertelde het verhaal achter die song. De aflevering herbekijken doe je hier.



Het boek en het album ‘De soundtrack van leven’ ligt vanaf morgen in de winkel. Meer info over de optredens van Willy Sommers vind je hier.