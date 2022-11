WK-fandorp in Vilvoorde geannuleerd: "Animo minder dan verwacht"

Een week voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK in Qatar trekt de Belgische voetbalbond de stekker uit het officiële fandorp in Vilvoorde. Reden daarvoor is de tegenvallende ticketverkoop. De voetbalbond zal alle fans die de voorbije weken tickets kochten, terugbetalen.

De Belgische voetbalbond had de Asiat-site uitgekozen om het officiële WK-fandorp te bouwen. Voetbalsupporters zouden er wedstrijden van het WK in Qatar op grote schermen kunnen volgen, zowel buiten als binnen in een overdekte loods. Maar door de tegenvallende ticketverkoop trekt de voetbalbond de stekker uit het fandorp.

“Omdat het voor de meeste fans niet mogelijk was om naar Qatar te gaan, wilden we het WK naar de fans brengen. We hebben echter veel minder tickets verkocht dan verhoopt en moeten vaststellen dat er minder animo dan andere jaren is om het WK op grote schermen te volgen. Het is daarom met spijt in het hart dat we de stekker moeten trekken uit de organisatie van ons fandorp”, zegt Manu Leroy, marketingdirecteur van de voetbalbond.