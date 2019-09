Wolvertem-Merchtem pakt eerste punten van dit seizoen

In het voetbal in de derde amateurklasse A ontving Eppegem vanmiddag Wolvertem-Merchtem. Eppegem begon met 9 op 12 goed aan het seizoen. De club stond voor dit weekend gedeeld vierde. Bij Wolvertem-Merchtem loopt het vierkant met vier nederlagen op een rij. Gevolg: de laatste plaats met 0 op 12.

Eppegem nam de partij vanmiddag meteen goed in handen. Pas na een half uur kwam Wolvertem-Merchtem in actie. Na voorsprong voor Eppegem resulteerde dat in 1-1. Het doelpunt gaf Wolvertem-Merchtem vertrouwen. Toch blijft het bij de rust 1-1.

In de tweede helft vond Eppegem nog altijd het goede combinatiespel, toch slaagde Wolvertem-Merchtem er in om op voorsprong te geraken. Eens het 1-2 staat, is de vraag of Wolvertem-Merchtem op weg is naar de eerste overwinning van het seizoen.

Als het van Eppegem afhangt, niet. Toch slaagden de bezoekers er in om de ambitie te verzilveren. De eindstand was 1-3. Na vier nederlagen pakte Wolvertem-Merchtem dus de eerste punten van dit seizoen. “Een serieuze opluchting,” klinkt het bij trainer Alan Haydock.