Woning in Strombeek-Bever brandt uit: bewoner en twee honden tijdig geëvacueerd

In de Romeinsesteenweg op de grens van Strombeek-Bever en Brussel is zondagmiddag brand uitgebroken in een rijwoning. De bewoner werd meegenomen naar het ziekenhuis nadat hij bevangen raakte door de rook, maar verkeert niet in levensgevaar. Het pand is wel uitgebrand.