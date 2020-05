Wroetende wolvarkens trekken de aandacht

Ze zijn op korte tijd een opvallende bezienswaardigheid geworden: de 49 Hongaarse wolvarkens die staan te grazen in het natuurdomein Dorent in Eppegem. Het gaat om een proefproject van het Agentschap Natuur en Bos en een hoeveslagerij in Zemst.

De varkens lopen er rond om de akker klaar te maken om nadien in te zaaien. Ze houden het gras kort en wroeten in de aarde op zoek naar mineralen. Zo ploegen ze op een natuurlijke manier de grond om. Hongaarse wolvarkens zijn oervarkens die verwant zijn aan everzwijnen. "We hadden nooit gedacht dat die varkens zo zorgzaam met het grasland zouden zijn. Ze hebben genoeg voederwaarde op het grastapijt omdat het verzadigd is van klavers", zegt eigenaar Kris Houman. "Het is een geslaagd project. Die varkens hebben een volledig natuurlijk eetgedrag, ze worden niet bijgevoederd. Voor ons is het een supplement naar vleeskwaliteit."

Eenmaal ze hun taak hebben verricht, zal een hoeveslager uit Zemst de beesten slachten en verwerken. Het gaat een om een uniek project in Vlaanderen dat ook volgend jaar navolging zal krijgen. De varkens zullen dan zelf nog langer kunnen genieten van de Eppegemse natuur.