Zaventem heeft de laagste gemeentebelasting, Bever de hoogste

Twee gemeenten in Halle-Vilvoorde wijzigen in 2019 de tarieven van hun lokale belastingen. Dat becijferde RINGtv op basis van gegevens van de VVSG, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. In Halle dalen de belastingen lichtjes, in Asse stijgen ze.

In Halle daalt de aanvullende personenbelasting van 7,6% naar 7,5% en de onroerende voorheffing van 976 naar 970 opcentiemen. In Asse stijgt personenbelasting van 6,0% naar 6,9%. De opcentiemen worden dan weer verhoogd van 598 naar 786 opcentiemen. Alle andere gemeenten in Halle-Vilvoorde behouden hun tarieven in vergelijking met vorig jaar.

Vergelijking met Vlaanderen

Het gemiddelde in onze regio ligt op 7,2% voor de aanvullende personenbelasting, net zo veel als het Vlaamse gemiddelde. De opcentiemen in onze regio liggen dan weer beduidend lager in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt 880 opcentiemen, dat van Halle-Vilvoorde 765.

Zaventem heeft met 472 opcentiemen zelfs het laagste cijfer van alle Vlaamse gemeenten. Ook Wezembeek-Oppem, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Grimbergen en Kraainem vinden we terug in de Vlaamse top-15 van laagste tarieven. De meeste opcentiemen – 1071 – betaal je in Bever, maar in minstens 40 Vlaamse gemeenten betaal je nog meer. Ook in Liedekerke en Londerzeel zijn de opcentiemen hoog.

Een ander beeld zien we in de aanvullende personenbelasting. Lennik heeft met 8,5% de op één na hoogste personenbelasting in Vlaanderen. Nog 15 andere gemeenten in Halle-Vilvoorde zitten boven het Vlaamse gemiddelde. In onze regio heeft opnieuw Zaventem met 5,0% het laagste belastingtarief voor de personenbelasting, net zo veel als Machelen.

Hieronder vind je de top-10. Alle cijfers kun je raadplegen via deze link.

Personenbelasting

1 Lennik 8,5%

2 Meise 8,2%

3 Bever 8,0%

4 Herne 7,9%

5 Londerzeel 7,9%

6 Kap.-od-Bos 7,8%

7 Liedekerke 7,8%

8 Linkebeek 7,8%

9 Opwijk 7,8%

10 Galmaarden 7,5%

Onroerende voorheffing

1 Bever 1071

2 Liedekerke 1038

3 Londerzeel 976

4 Halle 970

5 Vilvoorde 960

6 Galmaarden 944

7 Herne 913

8 Linkebeek 882

9 Kampenhout 850

10 Merchtem 850