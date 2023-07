Zaventem verplaatst festiviteiten Vlaamse feestdag gedeeltelijk naar morgen

Bij Code geel mag het gemeentelijk park niet betreden worden en net daar zou er een familienamiddag en vanavond concerten en een waterspektakel plaatsvinden. “Als gemeentebestuur kunnen en willen we geen risico’s nemen wat betreft de veligheid van bezoekers en artiesten,” klinkt het op de website van Zaventem.

Een deel van het programma wordt verplaatst naar morgenavond, aan de vooravond van de Vlaamse feestdag. Om 20u is er dan een taferelenwandeling met sketches, optredens en kinderspelen. Dit alles in het thema van de middeleeuwen. Daarna volgt rond 23u een waterspektakel op de grote vijver in het gemeentelijk park. De optredens van Jaap Reesema en the Corvettes die vandaag gepland stonden, vervallen.