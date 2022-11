In Zaventem werd eerder deze week de inleefweek rond armoede afgesloten. De inleefweek is een initiatief van het Sociaal Huis in Zaventem in samenwerking met Welzijnszorg. Van 15 tot 22 november konden de deelnemers aan den lijve ondervinden wat armoede echt betekent.

De deelnemers moesten zien rond te komen met een zeer beperkt huishoudbudget en ze kregen een aantal opdrachten waarbij een budgetkeuze moesten worden gemaakt. Lies De Smedt en haar gezin probeerden zich de voorbije inleefweek voor te stellen hoe het is om in armoede te leven. “We zijn rondgekomen met 150 euro deze week, met vier personen. Dat is eigenlijk maar heel nipt gelukt en dan vooral door elke dag heel goed te tellen. Elke dag moeten bezig zijn met elke cent die buitengaat, was echt heel vermoeiend. Wij moesten het gelukkig maar een week doen. Het moet verschrikkelijk zijn om dat de hele tijd mee te maken.” Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.