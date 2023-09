Zemst pakt fietsdiefstallen aan via preventiemoment aan stations

De actie van de gemeente Zemst past binnen de Week van de Europese mobiliteit, waar ook de NMBS aan deelneemt want fietsdiefstallen in en rond stations gebeuren al te vaak.

“Het is zo dat onze stations Eppegem en Weerde toch wel last hebben van fietsendiefstallen. Hier zijn grote fietsenstallingen en we merken dat die ook voor dieven interessant zijn. Dus is het belangrijk om daar actief op in te zetten. Zowel door actie te ondernemen als we een dief zien, maar ook door in te zetten op preventie”, zegt burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx.

Alles begint natuurlijk bij het goed vastmaken van je fiets, maar helaas is dat niet altijd een garantie om je fiets terug te vinden. Daarom hameren politie en gemeente op het laten labelen van je fiets. Ook de komende dagen zijn er nog extra patrouilles in en rond de stations van Weerde en Eppegem. Daar kan je de politie aanspreken om een afspraak te maken voor het labelen van je fiets.

