Zemst verfraait stationsbuurt Eppegem met kunstwerk rond Rubens

De gemeente Zemst laat de buurt rond het station Eppegem verfraaien met een kunstwerk in en op de spoorwegbrug over de Elewijtsesteenweg. De internationale kunstenaar Bart Smeets, ook bekend als Smates, fleurt de brug op in het thema ‘Rubens’. Zo vormt de brug letterlijk een toegangspoort naar het Rubenskasteel of Het Steen.