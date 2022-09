Zeven gewonden bij vechtpartij in Merchtem

In Merchtem zijn vrijdagavond in het centrum zeven mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Eén slachtoffer raakte ernstig gewond en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij liep verschillende breuken op. De anderen zijn lichtgewond. "Dit is onaanvaardbaar", reageert burgemeester van Merchtem Maarten Mast.

“Er is helaas inderdaad een vechtpartij geweest”, bevestigt burgemeester Maarten Mast van Merchtem. "Het was de kick-off avond van jeugdhuis Ifigineia, recht tegenover het gemeentehuis. Wat er precies gebeurde, is nog onduidelijk. Volgens de eerste vaststellingen blijkt dat zes jongeren uit Wemmel de boel op stelten kwamen zetten. Er is gevochten en er is heel wat schade: een voordeur ingeschopt, maar vooral ook enkele gewonden.”

Dat blijkt uit ook de getuigenis van de man die zwaargewond raakte. Hij wil enkel anoniem getuigen. “Ik kwam buiten uit het jeugdhuis na een drink met collega’s. Ik zag dat er tumult was op straat. Ik zei tegen één van hen dat het toch beter was om naar huis te gaan. Ineens sprongen ze met drie op mij. Ze bleven maar slagen. Het resultaat: gebroken kaaksbeen, oogkas zwaar geraakt, enkel gebroken, noem maar op. Ik heb tot zondagavond in het ziekenhuis gelegen, maar de revalidatie wacht nog.”

Het duurde volgens omstaanders ook een half uur voor de politie toekwam, wat burgemeester Maarten Mast ook beaamt. “De politie was daar inderdaad pas dan ter plaatse”, zegt Mast. “Het is wel zo dat twee heethoofden ’s nachts nog zijn opgepakt door de politie. Ik veroordeel dit ten stelligste. Op een hoofd blijven schoppen, dat is heel heftig, onaanvaardbaar. Er zijn blijkbaar ook voordeuren ingeschopt, en er is een regenpijp afgetrokken. Dit kan en mag niet onder geen beding. Maar daarom gaan we in Merchtem geen feesten afschaffen, we blijven waakzaam.”

De burgemeester had al overleg met het bestuur van jeugdhuis. “Daar is heel alert gereageerd”, zegt Mast. “De zes amokmakers zijn meteen de deur gewezen toen ze over de schreef gingen. Zo hoort het ook." Ook het bestuur zelf heeft al gereageerd via sociale media. "Er zijn leden en bestuursleden in elkaar geslagen zonder enige geldige reden. Wij betreuren enorm dat er zo'n dingen gebeuren en al zeker bij ons aan het jeugdhuis. Er hangen camera's rond het jeugdhuis. De beelden zullen overhandigd worden aan de politie", aldus het bestuur van het jeugdhuis.