Zo'n 3.000 rusthuisbewoners worden deze week gevaccineerd

Deze week zullen zo'n 30 woonzorgcentra in Halle-Vilvoorde vaccins krijgen. Het zijn het UZ Leuven en het UZ Brussel die de woonzorgcentra bevoorraden. Op de lijst staat onder meer Den Bogaet in Grimbergen, dat in de eerste golf zwaar getroffen werd. Ook in Mater Dei in Heikruis, tijdens de tweede golf zwaar getroffen, zijn deze week vaccinaties gepland. Verder op de lijst onder meer ook Floordam in Steenokkerzeel en Sint-Antonius in Zaventem. Vandaag wordt er gevaccineerd in het woonzorgcentrum Strijland in Gooik en het Zonnig Huis in Halle.