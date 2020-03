Zorgnet-Icuro: "Maximaal testen in de woonzorgcentra dringend nodig"

Zognet-Icuro wil dat bewoners van woonzorgcentra de komende dagen uitgebreid getest worden op het coronavirus. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) maakte bekend dat intussen bijna 1.300 inwoners van een woonzorgcentra positief getest hebben op het virus. Dat is bijna één derde van alle besmettingen in ons land. "Elke dag dat we sneller starten met testen, is een dag gewonnen", zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.

Ook in onze regio werden in verschillende woonzorgcentra bewoners met het coronavirus vastgesteld. Eén van de eerste Belgische coronaslachtoffers was een man die verbleef in woonzorgcentrum De Groene Linde in Sint-Genesius-Rode. In Floordam in Melsbroek zitten een vijftiental inwoners in quarantaine nadat één inwoner positief testte. In woonzorgcentrum Lucie Lambert in Buizingen testten zeker zes bewoners positief zonder symptomen te ontwikkelen.

"Er is een sterk vermoeden dat véél meer bewoners momenteel al besmet zijn, al vertonen ze weinig of geen symptomen. We vragen dat bewoners de komende dagen uitgebreid getest worden", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. "Zo kunnen woonzorgcentra gepaste maatregelen nemen om de kwetsbare groep van senioren zo goed mogelijk te beschermen."

Alle woonzorgcentra in ons land laten al zo'n drie weken geen bezoek meer toe. Toch kunnen de regels volgens viroloog Marc Van Ranst strikter. Zo vindt hij dat nog te veel mensen vrij in en uit een woonzorgcentrum kunnen wandelen, bijvoorbeeld personeel, kapsters en pedicures. "Woonzorgcentra tasten in het duister over welke maatregelen ze moeten nemen. Bewoners worden vandaag niet anders behandeld dan gewone burgers: ze worden enkel getest als ze ziek zijn of in het ziekenhuis belanden", aldus Cloet.

De regering kondigde eerder deze week aan dat de testcapaciteit drastisch zal worden opgedreven. Zorgnet-Icuro vraagt dan ook dat senioren in woonzorgcentra voorrang krijgen. De koepelorganisatie roept tot slot op om woonzorgcentra voldoende te voorzien van het nodige beschermingsmateriaal zoals mondmaskers en alcoholgel.