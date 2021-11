Zwaargewonde 90-jarige na vastrijden op onafgewerkte fietssnelweg

Het is nog onduidelijk wat de man bezielde toen hij vanmiddag rond 14u20 met zijn Opel de fietssnelweg aan het eind van de Kouterveldstraat op reed. Hij reed zijn wagen daarbij volledig vast, waardoor het voertuig gevaarlijk over de talud helde. Bij het uitstappen van zijn wagen verloor de man zijn evenwicht en viel hij metersdiep naar beneden. De hulpdiensten troffen hem aan tegen een pijler van de spoorwegbrug op de Woluwelaan. Hij is zwaar gewond, maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De toegang tot de fietssnelweg is na het incident hermetisch afgesloten met hekken en politielint. Een paar weken geleden deed zich een soortgelijk incident voor op dezelfde locatie. Toen kwam een wagen op z’n dak terecht toen hij de onafgewerkte fietssnelweg was opgereden. De werken aan de fietssnelweg liggen al een tijdje stil. De aannemer zou failliet zijn en er zouden problemen zijn met de levering van materialen.