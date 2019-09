Zware bedrijfsbrand Herne is aangestoken

Een hevige brand legde zaterdag het bedrijf Van Sinay in Kokejane bij Herne in de as. Uit het onderzoek van de branddeskundige blijkt nu dat het vuur is aangestoken. Er zijn sporen van brandversnellers gevonden. De eigenaar van het getroffen bedrijf kwam vorige week nog in het nieuws omdat hij als oldtimerverzamelaar werd aangemaand om z’n collectie niet langer uit te stallen naast zijn woning. Aanleiding zou een klacht van buren zijn geweest. Of er een verband is met de brandstichting is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de daders loopt nog.