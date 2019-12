Zwembad Leeuw blijft voorlopig gesloten

Vorige week vonden onderhoudswerken plaats in het zwembad in deelgemeente Zuun. “De temperatuur werd daarbij verlaagd”, legt schepen van Sport Herwig Smeets uit. “Na het opnieuw opwarmen van het water, werd maandagochtend vastgesteld dat er zowel in de breedte als in de lengte van het zwembad tegels waren losgekomen en andere gebroken. De precieze oorzaak hiervan is nog niet bekend.” Het zwembad kan niet weer opengaan zolang de tegels niet zijn hersteld. “Het zwembad gaat dus niet open op 3 januari 2020 zoals was gepland”, aldus Smeets. “De betrokken sportverenigingen werden verwittigd. Het bestuur stelt alles in het werk, rekening houdend met de feestdagen, om de noodzakelijke herstellingen in de komende dagen te laten uitvoeren. Van zodra er meer duidelijkheid is over de uitvoeringstermijn zal de nieuwe openingsdatum bekend gemaakt worden.”