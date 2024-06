Overlijden van patrouillehond Rex dompelt Zaventemse politie in diepe rouw: “Veel te vroeg”

Al van toen Rex een puppy was, was hij bij Jasper. “Het was vanaf het begin de bedoeling hem op te leiden tot patrouillehond. Samen met Thaikon, die vorig jaar overleed, was hij ook de eerste patrouillehond in het korps. Hij heeft uiteindelijk zes jaar gewerkt in de politiezone Zaventem. We deden samen evenementen, patrouilles op de markt en vormden een aanspreekpunt voor de mensen in de straat”, zegt Jasper.

Het liefste wat Rex deed was naar mensen zoeken. “We werden geregeld in bijstand gevraagd voor diefstallen bijvoorbeeld. Hij heeft verschillende keren een inbreker, die zich in een beek of in een bos had verstopt, opgespoord zodat die bij de lurven gevat kon worden”, getuigt Jasper. “Rex kon enorm koppig zijn én hij had een enorme werkdrift. Als hij bij mij aanvoelde dat hij er moest staan, was hij zelfs quasi onuitputbaar. Dan moest ik zeggen dat hij even moest rusten want anders ging hij zich forceren.”