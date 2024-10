Geen Nederlandstalige schepen meer in Sint-Genesius-Rode

In faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode behaalde de tweetalige lijst Accent 1640 vorige zondag vier verkozenen, de Vlaamse lijst voor Rode, met vooral N-VA kandidaten, één. De lijsttrekker van Accent 1640 was Jan Rombout maar aftredend Vlaams schepen Anne Sobrie behaalde meer voorkeurstemmen, toch wordt ze niet opnieuw schepen. Volgens haar is de oorzaak een samenloop van omstandigheden. De afschaffing van de opkomstplicht zou er één van kunnen zijn.

“Vlamingen wisten dat er geen opkomstplicht meer was, de meeste Franstaligen niet”, zegt Sobrie. “Ik denk dat er heel veel Franstaligen zijn gaan stemmen omdat ze dachten dat dat nog moest, dat zie je ook aan het aantal stemmen die ze op hun lijst behaald hebben. En uiteraard neemt de Franstalige bevolking in de Rand toe.”

Al is er mogelijk ook nog een andere reden. Zes jaar geleden kwamen de Vlaamse kandidaten, allemaal samen op met een eenheidslijst. Nu niet meer. De opsplitsing van die Nederlandstalige eenheidslijst heeft haar mogelijk de das omgedaan. “Ik heb de stemmen van Accent1640 en Voor Rode laten optellen. Met alle stemmen samen zou het eventueel gekund hebben, maar ook dan was het met een heel groot vraagteken.”

Als Anne Sobrie eind september schepen af is zullen de Nederlandstaligen geen rechtstreekse controle meer hebben op het beleid van het gemeentebestuur. Ze zal misschien de geschiedenis ingaan als de laatste Vlaamse schepen van Sint-Genesius-Rode, haar moeder, Céline of ‘Puck’ Algoet, was de laatste Vlaamse burgemeester die de gemeente heeft gekend. “Ik ben trots op het werk dat ik gedaan heb, en ik wil nu als gemeenteraadslid het werk voortzetten.”