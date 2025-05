Minister Verlinden belooft snel extra parketcriminoloog: “Werking Veilig Huis in Halle-Vilvoorde verzekeren"”

Tijdens de bespreking van de begroting in de Kamercommissie Justitie heeft bevoegd minister Verlinden (CD&V) op vraag van Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) uit Lennik bevestigd dat er snel een parketcriminoloog zal worden aangeworven. “Ik heb aan de administratie gevraagd om met hoogdringendheid gevraagd om het parket Halle-Vilvoorde te versterken met een parketcriminoloog. Zoals voorzien in het regeerakkoord komt er een structurele versterking, maar we zorgen voor de nodige middelen om de periode tot dan te overbruggen, zodat de werking van het Veilig Huis kan voortgezet worden.”

Begin deze week trok het parket van Halle-Vilvoorde zich tijdelijk terug uit het Veilig Huis omwille van een personeelstekort. Daardoor dreigt de strijd tegen intrafamiliaal geweld in onze regio stil te vallen. “Het gevolg is dat er geen nieuwe aanmeldingen meer binnenkomen, maar ook in de lopende dossiers zijn er ernstige gevolgen omdat we de informatieuitwisseling niet meer zullen hebben”, zegt Kim Bruyndonckx, strategisch coördinator van de Veilige Huizen in Vlaams-Brabant. “Als het parket die informatie niet meer kan delen, maar ook de terugkoppeling naar de partners is er niet meer, dan zetten we zeker een stap terug.”

De versterking voor het parket is dan ook een goede zaak, vindt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. “De deelname van het parket in het Veilig Huis is cruciaal voor een gedegen hulpverlening en zeker om de veiligheid en het welzijn van kinderen te verzekeren.”