Preventiebeurs in Vilvoorde: "Klaar voor burgers als er iets gebeurt"

De stad Vilvoorde en gemeente Machelen willen hun burgers geruststellen door te laten zien hoe verschillende instanties en organisaties preventief inzetten op veiligheid. Op de eerste Preventiebeurs staan zowel de politie van Politiezone ViMa en de Responsible Young Drivers, als mensen die een BIN runnen en de brandweerlui van Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Blikvanger is de nieuwe wagen waarmee brandpreventieadviseurs op pad gaan.

Burgemeester van Vilvoorde Jo De Ro is alvast tevreden met het initiatief om preventie in de kijker te zetten. “Elke inbraak, elke diefstal via phishing, elke brand, elke fietsdiefstal is er een te veel", zegt De Ro. "Uiteraard, staan brandweer en politie en stadsdiensten klaar voor burgers als er iets gebeurt. Maar samen met inwoners kunnen onze diensten ook bepaalde fenomenen preventief bestrijden. Om al die preventieve inspanningen te bundelen en op één moment allemaal aan onze inwoners te tonen,"