Gezin met drie kinderen ontsnapt net op tijd uit woning die vuur vatte aan het dak: “Gelukkig niemand gewond”

“We kregen via de noodcentrale om 15u51 een oproep binnen,” bevestigt woordvoerder Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De bewoners waren gealarmeerd door voorbijgangers, die ook de hulpdiensten belden.”

De brandweer moest met de ladderwagen op een stuk van het dak de dakpannen weghalen om lokaal heel snel de vuurhaard te detecteren in het dak en dan direct te blussen. "Dat lukte gelukkig, want door een snelle interventie, is een uitslaande dakbrand vermeden," weet Jeanfils. "Er vielen gelukkig geen gewonden. De brandweerploegen hebben nog een tijd nageblust.”

Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) werd ook op de hoogte gesteld van de dringende interventie. “Het was een gezin met drie kinderen dat gelukkig op tijd kon ontsnappen”, zegt de burgemeester. “Er is heel wat schade door het vuur en vooral door het bluswater. Het gezin wilde nog later op de avond terugkeren naar de woonst, maar dat bleek onmogelijk. De elektriciteit in de woning was omwille van de brand uitgeschakeld en het was er ook koud. Daarom zijn ze opgevangen bij familie. Gelukkig vielen hier geen slachtoffers.”