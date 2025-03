In Londerzeel zijn al 18 Belgische kampioenen gefokt: “Stoeterij groeide uit tot kampioenenstal”

Als landbouwerszoon is William altijd gepassioneerd door dieren. Als hobby begint hij samen met zijn vrouw Carla in 1980 met een stoeterij van shetlandpony’s in Wolvertem. ”Beetje bij beetje werd de stoeterij groter en gingen de wedstrijdresultaten in stijgende lijn”, zegt Carla. “In 1986 werden we voor de eerste maal Belgisch kampioen en anno 2025 heeft de stoeterij liefst achttien Belgisch kampioenen voortgebracht. We haalden ook al tientallen eerste prijzen tijdens regionale wedstrijden en verschillende podiumplaatsen tijdens internationale wedstrijden.”

Zo kreeg ’t Snepke ook bekendheid in het buitenland. “Ondertussen bevinden pony’s van ’t Snepke zich ook onder andere in Denemarken en Zweden”, zegt William trots. “De dekhengsten worden aangekocht op type en zacht karakter. Gedurende al die jaren fokken wij met zelf gekweekte merries met als doel een mooi type en lief zacht karakter te kweken. Van de achttien kampioenen zijn er liefst vijftien van eigen kweek in al die jaren. We zijn ook de enige Belgische fokker die een eigen zelfgekweekte stermerrie heeft. Dat is een unicum.”

En William en Carla zijn in blijde verwachting. "Vanaf 5 april verwachten we opnieuw onze eerste veulentjes. Er zijn acht merries drachtig. Mijn vrouw en ik zelf kijken er naar uit en hopen op prachtige veulentjes", aldus William.