In Machelen start de laatste fase van de vernieuwing van de dorpskern: “Niet enkel appartementen, ook een nieuw plein”

De vernieuwing van de kern van Machelen is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente en buurtontwikkelaar Matexi, die in totaal 4 sites transformeert in de zone rond de Woluwestraat, de Ferréstraat en de Peetersstraat. Acht jaar na de eerstesteenlegging op de site aan de Woluwestraat nadert de vernieuwing van Machelen zijn sluitstuk.

Van verlaten fabrieks- en schoolsite naar groene woon- en leefomgeving

In deze laatste fase renoveert de ontwikkelaar het historisch gebouw van de voormalige GISO school tot 5 appartementen. In een nieuw gebouw op de hoek van de Ferréstraat en de Peetersstraat komen 20 appartementen en 2 handelspanden. Een tweede nieuwbouw in de Peetersstraat zal de voorgevel van het voormalige gemeentehuis behouden en integreren, en zal 14 appartementen tellen.

Er komt ook een nieuw buurtplein van 2300 m2, deels bovenop de ondergrondse privé-parking met 64 plaatsen. Dat plein zal ingericht worden met veel groenelementen. Met de naam ‘Robustaplein’ zal het buurtplein herinneren aan de voormalige wasmachinefebriek die van 1908 tot 1968 op de site gevestigd was.

De groene ruimte zal het voormalige schoolgebouw zijn waardigheid teruggeven. De Peeterstraat, de Ferréstraat en een deel van de Woluwestraat zullen ook nog worden heraangelegd.

Burgemeester Jean-Pierre De Groef: “De nood aan duurzame energiezuinige woningen is nog nooit zo groot geweest. Het reconversieproject past in de tijdsgeest om zorgvuldig om te springen met de beschikbare ruimte. In het centrum hebben we op zo’n 2 hectare meer woongelegenheid én groen kunnen creëren, met respect voor de identiteit van onze gemeente.”

Na de volledige realisatie zullen er meer dan 100 gezinnen een nieuwe energiezuinige thuis hebben in de 18 huizen en meer dan 100 appartementen.