Sluikstort Ring op de grens van Anderlecht en Sint-Pieters-Leeuw na een week nog niet opgeruimd

Brussel Mobiliteit is op zoek naar een aannemer om de grote sluikstort op te ruimen. Het gaat om zoveel afval dat één container niet voldoende is om alles weg te halen. Bovendien ligt er ook bouwafval, waardoor enige voorzichtigheid geboden is. "Mogelijk zit er asbest bij, daarom moeten we extra voorzichtig zijn," zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.