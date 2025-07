Strand recreatiedomein Hofstade vandaag gesloten voor zoekactie naar vermiste jongeman uit Halle

Ouders leven tussen hoop en vrees

Gisteren zaten de ouders van Adam verweesd in het gras, levend tussen hoop en vrees, terwijl ze de hulpdiensten hun werk zagen doen. Papa Driss heeft vooral vragen. “Wij weten helemaal niets”, zegt hij. “Onze zoon was met zijn vrienden meegegaan en uiteindelijk kregen wij in Brussel een telefoontje. Ze vroegen: ‘Is Adam thuisgekomen?’ Maar nee, we hadden niets gehoord.”

De paniek sloeg meteen toe bij het gezin uit Lembeek bij Halle. “Ik heb mijn zoon nodig,” zegt de mama van Adam met gebroken stem. “Ze moeten hem zoeken. Ze moeten mijn zoon vinden.”

Adam was samen met een viertal vrienden naar het domein gekomen. “Volgens hun verhaal was hij in het water geweest en ging hij op een bepaald moment iets te eten halen”, zegt papa Driss. “Twintig minuten later was hij nog niet terug. Ze zijn hem beginnen zoeken, maar vonden hem nergens meer terug. Toen hij niet terugkwam, sloeg de twijfel toe.” Uiteindelijk werden de hulpdiensten gealarmeerd.

De ouders zitten met een pak vragen. “Zelfs als hij overleden is, dan nog is zijn dood raar. Er klopt iets niet.” Adam had een aangeboren hartprobleem, maar dat zou volgens zijn arts geen acuut risico vormen. “Hij had een klein gaatje in zijn hart, een zogenoemde communicatie tussen de hartkamers. Maar zijn dokter had pas een nieuwe afspraak voorzien in 2026, tenzij er iets verontrustends gebeurde. Dus hij kon gewoon leven zoals elke andere jongen van zijn leeftijd.”