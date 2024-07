Trucks doorkruisen Pajottenland: "Exemplaren waar je mond van openvalt"

Alle voertuigen kregen ook een grondige inspectie én beoordeling. "We kijken naar hoe ze gebouwd zijn en of ze het interieur hebben verfraaid, maar ook of ze proper zijn", zegt jurylid Jorg Vercauteren. "Dat wordt allemaal gekeurd en dan wordt er een prijsuitreiking gedaan. Er zittten exemplaren bij waar je mond van openvalt. Een gerestaureerde oldtimer bijvoorbeeld, daar zit heel veel geld en tijd in."

Het hele gebeuren is trouwens een onderdeel van het Waanzinnig Weekend, de 25ste editie al. "We hebben gekozen om een 'best off' te maken van alle afgelopen edities", zegt Ward Nechelput. "We weten wat goed werkt en wat de mensen leuk vinden. Die succesnummers hebben we nu samen op één affiche gezet."