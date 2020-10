Arne Marit reed een dijk van een koers, maar werd in een millimetersprint op het BK in Lokeren geklopt door Jordi Meeus. Zilver dus voor de Vollezelenaar die na de finish zichtbaar ontgoocheld was. “Zilver is knap, maar dit is vooral een grote teleurstelling. Ik kom letterlijk een centimeter te kort omdat mijn ketting breekt in de laatste meters.” Marit moet zich dus tevreden stellen met de zilveren medaille. Simon Dehairs pakt het brons.

Een verslag zie je straks in RINGtv Sport vanaf 18u.