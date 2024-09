Atletiekclub VITA huldigt Hanne Verbruggen: “Rolmodel voor onze jonge atleten”

Voor Vita is het een enorme eer een olympische atlete in de clubrangen te hebben. “Hanne heeft met veel doorzettingsvermogen en opoffering de 19de plaats behaald in de Olympische marathon. Het is de beste prestatie ooit behaald door een Belgische atlete op de marathon”, klinkt het bij de club. “Het is dan ook met de nodige trots dat wij Hanne huldigen voor haar prestaties en haar rol als modelatlete.” Deze huldiging vond plaats in het VITA-clubhuis aan de atletiekpiste van Ninove, waar Hanne vaak traint.