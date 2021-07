Aan de vooravond van de Olympische Spelen werd in Zemst een boek voorgesteld over Hubert Van Innis. Hij nam als boogschutter deel aan de Spelen in 1900 in Parijs en 1920 in Antwerpen. Met negen medailles is hij de beste Belgische Olympiër aller tijden.

Boek over beste Belgische Olympiër ooit: “Hubert Van Innis is Zemsts erfgoed”

Hubert wordt in 1866 geboren in Elewijt geboren als achtste kind van een landbouwersgezin. Als Hubert 9 jaar is, staat hij al op de schietbaan. De start van een indrukwekkende carrière. Het boek ‘Hubert Van Innis: een boogschutter zonder weerga’ vertelt het levensverhaal van de bekende Elewijtenaar. Het boek werd geschreven door de Franse historicus Jean-Pierre Guilbert, in samenwerking met heemkring De Semse en steun van de gemeente Zemst.

“Als gemeente willen we de prestaties van zo’n talentvol boogschutter als Hubert Van Innis blijvend in de verf zetten. Ze maken immers deel uit van ons immaterieel erfgoed”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx. “Daarom werd zijn naam ook gekoppeld aan het sportpark in Elewijt dat op dit moment heraangelegd wordt. Met de olympische zomer die nu van start gaat, is dit het uitgelezen moment om een boek over zo’n sportlegende uit te brengen.”

De hoogtepunten in de carrière van Van Innis zijn ongetwijfeld de Olympische Spelen. In 1900 kaapt hij in Parijs twee gouden en een zilveren medaille weg en is daarmee de eerste Belgische medaillewinnaar ooit. In 1920 volgen in eigen land nog eens vier gouden en twee zilveren medailles. Een eeuw later is geen enkele Belg er al in geslaagd om het record van negen Olympische medailles van Van Innis te verbeteren.