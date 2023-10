Denis Dessaer keert terug naar BOKA United als T1

Chris De Backer die tijdelijk de rol van hoofdcoach overgenomen heeft, zal na het weekend opnieuw zijn taak als sportief manager opnemen en bestuur en trainers in die rol verder ondersteunen.

Robert Vander Meulen en Frank Vandenborre : “Van zodra we voelden dat er bij Denis interesse was om terug te keren, was hij voor ons de eerste keuze. Hij kent de club door en door en is het ideale profiel om de club in al haar geledingen verder te ontwikkelen.”

Denis Dessaer : “Een goede vier jaar geleden verliet ik de club in de beste omstandigheden en we zijn sindsdien altijd in contact gebleven. De kans om terug bij BOKA United aan de slag gegaan kwam op het juiste moment en dan moet je die kans grijpen. De club is in de voorbije jaren verder gegroeid en geëvolueerd in de positieve zin en dat spreekt me aan. Ik heb de voorbije dagen met heel wat mensen rond de club gesproken en had niet veel tijd nodig om me ervan te overtuigen dat alle ingrediënten aanwezig zijn om in de komende jaren een mooi sportief project neer te zetten.”

Vorige week kwam er een einde aan de samenwerking van Dessaer met Sporting Kampenhout uit de eerste provinciale. Hij was daar twee seizoenen actief. BOKA United speelt in tweede provinciale.