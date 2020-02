Eerste thai- en kickboksgala in Eppegem

Gisteren organiseerde Team K-oss in Eppegem bij Zemst een groot thai- en kickboksgala. Dat gebeurde in samenwerking met de school Campus Wemmel. Tijdens het gala kropen ook een aantal regiogenoten de ring in voor enkele spectaculaire gevechten.

Voor de allereerste keer vond in Eppegem een thai- en kickboksgala plaats. In totaal zijn er 22 wedstrijden zowel voor jeugd, als voor gevorderden en semi-pro's. Jari Wauters en Thibo Pirard, twee laatstejaarsscholieren Lichamelijke Opvoeding en Sport aan Campus Wemmel, zetten de organisatie op touw. Daarbij kregen ze de steun van thai- en kickboksclub K-OSS uit Eppegem. Dat de twee kozen voor dit soort evenement voor hun eindwerk is niet toevallig. Ze zijn allebei zelf ook beoefenaars van thai- en kickboks. Meer dan 700 toeschouwers zakten af naar het eerste boksgala in Eppgem.

Een verslag zie je vanavond vanaf 19u30 in RINGtv Sport.