Eline en Alexi van Merode Grimbergen zijn grote hockeytalenten

Hockeyclub Merode in Grimbergen heeft de wind in de zeilen. Naast de geplande uitbreiding van de infrastructuur, heeft de club met Eline en Alexi twee jeugdspeelsters die sinds kort deel uitmaken van het zogenaamde BeGold District-programma van de Koninklijke Belgische Hockeybond. Dat is het opleidingstraject voor de grootste hockeytalenten uit België.

Via het BeGold-programma worden talentvolle hockeyspeelsters klaargestoomd voor één van de nationale teams. Vorig jaar werd Eloïse Aerts geselecteerd, sinds april behoren ook Alexi Martens en Eline Aerts tot de 16 beste hockeymeisjes van Vlaams-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen onder de 13 jaar. “Het is een hele eer om daar deel van uit te maken”, zegt Alexi. “Vanaf ik begon te spelen, was het eigenlijk mijn doel om tot het opleidingsprogramma toegelaten te worden”, vult Eline aan.

Iedere zondag trainen de meisjes met de selectie. Stevige trainingen van twee uur. En dat allemaal bovenop de twee, wekelijkse trainingen én wedstrijden bij hun club. “Het niveau is uiteraard moeilijk, je moet hier veel sneller spelen. Als ik thuiskom, ben ik echt wel moe”, zegt Alexi, die samen met haar papa Luc bijna wekelijks vanuit Vilvoorde naar Gent en Brugge gaat om te trainen. “Het vergt wat van ons allemaal. De groep is een afgeschermd geheel, we mogen niet kijken naar de trainingen. We zitten daar twee uur te wachten”, aldus papa Luc.

Het zijn opofferingen die wel hun vruchten afwerpen. “De meisjes worden sowieso betere hockeyspeelsters. Als sportief verantwoordelijke vind ik het fantastisch, het betekent erkenning voor Merode”, zegt Luc. “We hebben serieuze stappen gezet om de club sportief verder op de kaart te zetten.”